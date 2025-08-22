Плохое лето заставляет русских есть меньше овощей

Россияне стали есть меньше свежих овощей.

Натуральные продажи в рознице за год сократились на 2,6%, сообщает «Коммерсант». Наиболее выраженным спад оказался для баклажанов, кабачков, картофеля, помидоров, редиса и огурцов. Пересматривать рацион потребителей вынуждают стремление оптимизировать бюджеты, рост цен на популярные позиции, сокращение предложения и холодное лето. В непогоду граждане делают выбор в пользу более тяжелой пищи.

Некоторые категории показали более выраженный спад. Натуральные продажи баклажанов сократились на 16% год к году, кабачков – на 10,5%, картофеля – на 6,4%.

В сервисе платежей T-Pay отмечают, что в период с марта по июль 2025 года самым популярным овощем в рознице стали огурцы, спрос на которые сократился на 17% год к году. Количество покупок томатов снизилось на 18%. В случае с картофелем падение аналитики оценивают в 8%. Снижение продаж отдельных позиций овощей также заметили и в NTech. В январе-июне спрос на редис в рознице сократился на 6,3% год к году, на кабачки – на 11,3%, отмечают в компании.

Для рынка продуктов питания в 2025 году характерна турбулентность, констатирует директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. Рост спроса в сегменте, по его словам, сильно замедлился. Если в первом полугодии 2024 года натуральные продажи продуктов выросли на 6% год к году, то в 2025 году – всего на 2,2%. «Потребители, которые год назад переходили на качественные позиции, сейчас оптимизируют свою корзину»,– рассуждает он.

Гендиректор экспертно-аналитического «АБ-Центра» Алексей Плугов поясняет, что по итогам прошлого сельскохозяйственного года (период с июня 2024 по май 2025 года) объем рынка картофеля в натуральном выражении сократился на 15,2% к предыдущим 12 месяцам из-за падения сборов. Импорт рос, но не компенсировал в полной мере выпавший объем, продолжает он.

Поставки из-за рубежа баклажанов, по словам Алексея Плугова, за 2024 год сократились на 25%. Сейчас предложение восстанавливается, но лишь частично. Основными импортерами этого овоща в Россию эксперт называет Китай и Турцию. Последняя также выступает одним из ключевых поставщиков кабачков. В первом полугодии 2025 года страна резко сократила объем предложения. Это может быть связано в том числе с весенними заморозками в отдельных регионах Турции.

В моменте ситуация с кабачками и баклажанами на российском рынке стабилизировалась, считает господин Плугов. С июля, по его словам, на рынке много российской продукции. Это привело к снижению цен: теперь коррекция в пределах инфляции. По подсчетам «АБ-Центра», мелкооптовая стоимость кабачков в августе в Москве составила 55 руб. за 1 кг, прибавив лишь 10% год к году. Баклажаны подорожали на 8,3%, до 65 руб. за 1 кг.

Холодное лето в этом году стало определяющим фактором не только для овощей. Спрос на квас в мае-июне сократился на 15% год к году, на мороженое – на 7%, отмечали ранее в «Нильсен». Дальнейшие изменения в потреблении овощей, по мнению господина Ардалова, прогнозировать сложно. Текущий год эксперт считает переходным между понятными трендами 2023-2024 годов и новыми 2026 года.

