Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ответ на обвинения в получении прибыли с российской нефти заявил, что критикующие могут отказаться от покупки нефтепродуктов у республики. Об этом сообщило издание The Times of India.

«Забавно, когда люди, работающие в американской администрации, поддерживающей интересы бизнеса, обвиняют других людей в ведении бизнеса. Если у вас проблемы с покупкой нефти или нефтепродуктов из Индии, не покупайте. Никто вас не заставляет. Европа покупает, Америка покупает, так что не нравится – не покупайте», – сказал Джайшанкар, выступая на конференции The Economic Times World Leaders Forum.

США 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп критиковал республику за то, что она «всегда закупала большую часть военного оборудования у России» и является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.

На прошедшей на этой неделе встрече в Москве министра Джайканшара с российскими коллегами и президентом Владимиром Путиным страны обозначили тренд на 50-процентное увеличение торговых оборотов. Любые меры ограничения торговых отношений были названы неправильными и неконструктивными.

Нью-Дели, Елена Васильева

