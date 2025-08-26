Минвостокразвития ищет способы достать трудноизвлекаемые углеводороды в Арктике на Дальнем Востоке

Минвостокразвития готовит предложения о создании инфраструктуры для реализации проектов по добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Арктике и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель главы ведомства Антон Басанский.

«Мы не должны забывать, что наш арктический регион – это кладовая недр нашей страны, и то, что сегодня там есть, нам нужно это все потихоньку разрабатывать. Для того, чтобы туда приходил бизнес, мы должны понимать, что нам нужно строить инфраструктуру. Сегодня предложение Минвостокразвития – это создание инфраструктуры для того, чтобы бизнес мог заходить туда и работать», – сказал он (цитата по ТАСС).

Только с помощью государственно-частного партнерства, подчеркнул чиновник, возможно развивать эту отрасль.

Добавим, что ранее глава комиссии Госсовета по развитию Арктики и среднего и малого предпринимательства (МСП) и губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил увеличить субсидирование индустриальных парков, которые развивают субъекты малого и среднего бизнеса в арктических регионах, напоминают «Вести».

Москва

