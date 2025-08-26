В Кузбассе из-за кризиса в угольной отрасли остановили работу 17 предприятий

В Кемеровской области 17 предприятий по добыче и переработке угля остановили работу из-за кризиса в отрасли. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Угольная отрасль сегодня испытывает [сложности] из-за западных санкций, из-за снижения мировых цен (...) Что же касается закрытых предприятий, на сегодняшний день это 17 угольных предприятий, и не все из этих 17 предприятий закрыты навсегда», – сказал глава региона.

По его словам, половина из закрывшихся предприятий законсервированы, работников распределили по другим производствам, входящим в состав холдингов.

Середюк напомнил, что всего в регионе работает 151 предприятие по добыче и обогащению угля.

Кемерово, Зоя Осколкова

