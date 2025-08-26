Президент Южной Кореи «купил» на встрече с Трампом 103 самолетов Boeing

Во вторник Korean Air объявила о покупке более 100 самолетов Boeing в рамках крупнейшей сделки в истории южнокорейской авиации. Это произошло всего через несколько часов после встречи президента Ли Чжэ Мёна с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Заказ охватывает 20 самолетов Boeing 777, 25 самолетов Boeing 787, 50 самолетов Boeing 737 и восемь грузовых самолетов Boeing 777, что в общей сложности составляет 103 самолета, говорится в сообщении компании.

Korean Air сообщила, что стоимость заказа составляет около 50 миллиардов долларов, а поставка самолетов ожидается «к концу 2030 года».

Соглашение было подписано в понедельник в Вашингтоне в ходе круглого стола между Южной Кореей и США под руководством министра торговли США Говарда Лютника и министерства торговли, промышленности и энергетики Сеула.

В тот же день президент США Дональд Трамп встретился со своим южнокорейским коллегой Ли Джэ Мёном для обсуждения двусторонних отношений.

Две страны достигли соглашения об установлении американских пошлин на южнокорейскую продукцию на уровне 15% .

Когда в июле Дональд Трамп обнародовал уровень надбавок на южнокорейский экспорт, сниженный с первоначальной угрозы в 25%, он заявил, что Сеул «предоставит» 350 миллиардов долларов инвестиций Соединенным Штатам.

Он также упомянул о «крупной сумме денег», которую собирается инвестировать Южная Корея, но не назвал точную сумму.

В марте Korean Air объявила о завершении сделки по покупке 50 самолетов Boeing стоимостью около 32 миллиардов долларов.

Этот новый заказ станет глотком свежего воздуха для американского производителя, который в 2024 году понес большие убытки, в частности из-за проблем с качеством продукции, и пострадал от новой авиакатастрофы в июне.

12 июня самолет Boeing 787 авиакомпании Air India потерпел крушение менее чем через минуту после взлета из Ахмадабада (Индия), направлявшегося в Лондон. На борту находились 242 пассажира и члены экипажа.

Согласно предварительному отчёту расследования, подача топлива прекратилась непосредственно перед катастрофой. В результате аварии погибло 260 человек.

