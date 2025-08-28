Севморпуть к 2030 году обеспечит перевозку до 100 млн тонн грузов в год

Северный морской путь (СМП) к 2030 году сможет обеспечивать перевозку до 100 млн тонн грузов в год. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью «Ведомостям». Это позволит снизить стоимость перевозок.

Для безопасного круглогодичного движения по СМП создается флот ледового класса, а развитие космической группировки позволяет прогнозировать ледовую обстановку, также рассказал Чекунков.

Министр напомнил, что СМП сегодня принципиально отличается от ситуации 2012 году, когда грузооборот составлял всего 1 млн тонн, и уже превысил советский рекорд в 8 млн тонн. Россия сегодня, по его словам, является мировым лидером по навигации во льдах.

В 2024 году оборот по Севморпути составил 37,9 млн тонн, при этом динамика грузопотока постепенно растет, отметил министр. Основными товарами на маршруте являются нефть, сжиженный природный газ, металлы, уголь и контейнерные перевозки.

«Большой скачок [перевозок] будет, когда запустится «Востокойл». Мы ждем этого через год – два», – пояснил министр.

