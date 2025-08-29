Симметричный ответ: президент Бразилии ввел 50-процентные пошлины на американские товары

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ввел экономические контрмеры против Соединенных Штатов в ответ на 50-процентные пошлины на бразильскую продукцию, введенные в начале августа.

Об этом сообщили ведущие бразильские СМИ.

Инициатива будет координироваться Министерством иностранных дел и Торговой палатой Бразилии, которые в течение 30 дней подготовят технический отчет с оценкой реализации Закона об экономической взаимности, одобренного парламентом в апреле и подписанного Лулой в июле.

Этот закон предусматривает, что в случае нарушения международной конкурентоспособности Бразилии могут быть приняты соразмерные меры в отношении товаров, услуг и интеллектуальной собственности.

Закон позволяет Бразилии применять принцип взаимности к иностранным гражданам и правительствам, включая торговые ответные меры, инвестиции, права интеллектуальной собственности и дипломатические вопросы.

Цель инициативы – защита конкурентоспособности Бразилии и обеспечение уважения экономических интересов этой южноамериканской страны на международном уровне, ранее сообщал президент Силва.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube