Китай готов предоставить странам ШОС кредиты на 1,4 млрд долларов

Китай предоставит членам Межбанковского объединения ШОС кредиты на сумму 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в течение ближайших трех лет. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите ШОС в Тяньцзине.

«Для более эффективного продвижения развития ШОС, Китай всегда делал акцент на реальных действиях. Китай предоставит 2 млрд юаней ($280 млн) безвозвратной помощи странам – членам ШОС в этом году, а также предоставит 10 млрд юаней новых кредитов для банков – членов Межбанковского объединения в ближайшие три года», – заявил председатель КНР (цитата по ТАСС).

Напомним, что сегодня в Тяньцзине проходит саммит ШОС с участием 26 лидеров стран-участников. Президент России прибыл в Китай накануне.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube