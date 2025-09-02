Бразилия обогнала Европу по количеству сортов пива

В 2024 году Бразилия обогнала Европу по числу зарегистрированных марок пива: 55 000 против 50 000 в ЕС.

Национальный профсоюз пивоваренной промышленности (SindCerv) сообщает об этом, отмечая бум производства: сейчас в стране насчитывается 1949 действующих пивоварен в 790 городах, тогда как в начале 2000-х их было всего 40. «Компании поняли, что рынок требует инноваций. Результатом стал настоящий взрывной рост брендов, который создаёт рабочие места и укрепляет присутствие в каждом штате», – заявил президент SindCerv Марсио Масиэль в интервью Poder360. «В настоящее время на каждые 109 000 жителей приходится одна пивоварня», – добавил он.

По его словам, сектор следует мировым тенденциям: производство безалкогольного пива всего за несколько лет выросло на 500%, достигнув 757 миллионов литров в год, а производство безглютенового пива, представленного в 2020 году, как ожидается, к 2024 году увеличится более чем вдвое.

Несмотря на рост, сохраняются критические проблемы. «На три крупные промышленные группы приходится 96% национального производства, что ограничивает конкурентное пространство для производителей крафтового пива», – говорит Масиэль. К этому добавляется высокая налоговая нагрузка: пошлины составляют 56% от конечной цены пива. Президент SindCerv подчеркивает, что отрасль сейчас ожидает урегулирования налоговой реформы, которая может повлиять на конкурентоспособность. «Если новый налог не будет тщательно продуман, его влияние на столь популярный и чувствительный к цене продукт будет значительным», – предупредил он, призвав к разработке правил, соответствующих международным стандартам, и к ставкам, основанным на содержании алкоголя.

