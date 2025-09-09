В ноябре начнется закладка нового ледокола «Сталинград»

В ноябре 2025 года состоится закладка на стапель нового ледокола «Сталинград». Об этом гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил в ходе заседания Совета участников судоходства по Северному морскому пути в рамках деловой программы Х Восточного экономического форума.

В мае 2025 года на Балтийском заводе ОСК началась резка металла для универсального атомного ледокола (УАЛ) «Сталинград», который станет седьмым по счету судном проекта 22220, построенным на предприятии для ФГУП «Атомфлот».

Новому российскому атомному ледоколу проекта 22220 присвоено имя «Сталинград» в честь героической обороны города Сталинграда во время Великой Отечественной войны. Решение о наименовании было поддержано президентом России Владимиром Путиным.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Судно способно преодолевать ледовые преграды толщиной до трех метров.

