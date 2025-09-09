российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 сентября 2025, 12:38 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ФАС выявила картель в сфере электрификации железной дороги на 5,6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки сговора в сфере электрификации железных дорог на сумму более 5,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС выявила признаки картеля в сфере электрификации железных дорог на сумму более 5,6 млрд рублей. Торги проходили для создания инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей», – говорится в сообщении.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Материалы контактной сети», ООО «Контактная сеть железных дорог», ООО «Электрификация железных дорог» и ООО «Научно-производственное объединение «Магистраль».

ФАС подозревает, что компании заключили соглашение с целью поддержания цен на торгах на поставку строительных материалов, кабельно-проводниковой, электротехнической и другой продукции для работ по электрификации железных дорог. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Экономика,