Нефти России хватит на все времена. Но нужна геологоразведка

В России нефти хватит на любой период времени, но только при активности геологоразведки и воспроизводству запасов. Такое заявление ​​​​​​сделал руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

«Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов», – сказал он.

Глава Роснедр подчеркнул, что из общих нефтяных резервов страны объемом в 31 млрд тонн, к освоению готовы только 19 млрд тонн. Он отметил, что не все из подтвержденных запасов оказываются экономически целесообразными для разработки в текущих экономических условиях.

Лишь 13 млрд тонн из этого объема, по его оценке, будут прибыльно разрабатываться при существующих ценах и налоговой политике. Следовательно, вместо изначальных 31 млрд тонн, речь идет о 13 млрд тонн нефтяных запасов, пригодных для рентабельной добычи.

Казанов пояснил, что если разделить этот объем на приблизительный годовой уровень добычи, то обеспеченность России нефтяными запасами составит примерно 25 лет. Однако даже для поддержания текущего уровня добычи, подчеркнул он, стране нужно иметь постоянный переходящий остаток запасов в 13-15 млрд тонн нефти, которые должны быть уже рентабельными.

