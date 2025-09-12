Ставка ЦБ РФ снизилась до 17 процентов годовых

Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов – теперь она составляет 17 процентов годовых.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что это третье снижение ставки за год. С октября она держалась на 21 проценте.

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, к концу 2025 года инфляция составит 6-7 процента. В 2025 г. средняя ключевая ставка составит 18,8-19,6 процента, прогнозирует ЦБ, а в 2026 году – 12-13 процентов годовых.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

