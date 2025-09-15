Индия и ЕС не могут договориться из-за риса басманти

В Нью-Дели продолжаются переговоры между Европейским союзом и Индией с целью заключения торгового соглашения к концу года, что Европейская комиссия определила как «стратегический приоритет». Переговоры, начавшиеся в 2007 году и затем приостановленные, возобновились в 2022 году и в последние недели стали ещё более актуальными.

Обе стороны стремятся заключить торговые союзы в условиях ужесточения международной торговли, в частности связанного с повышением американских таможенных пошлин, особенно высоких для Индии.

Но несколько проблем всё же сохраняются. Одна из самых неожиданных проблем – экспорт риса басмати в ЕС. Этот сорт, выращиваемый в Пенджабе уже несколько столетий, стал предметом противостояния между Индией и Пакистаном, которые являются врагами с 1947 года, и этой весной их соперничество переросло в вооружённый конфликт.

В частности, Индия добивается эксклюзивного права на продажу риса басмати в ЕС с 2018 года. В то время страна уступила первенство на европейском рынке своему конкуренту из Пакистана. Согласно официальным данным, в прошлом году Пакистан экспортировал в Европу риса на сумму более 440 млн евро, что почти вдвое больше, чем Индия (268 млн евро) .

Чтобы вернуть себе лидерство, Индия подала заявку в ЕС на получение защищённого географического указания (ЗГУ) и теперь делает это одним из условий подписания торгового соглашения, сообщает Financial Times . Европейская комиссия пока отказывается это сделать, опасаясь разгневать Пакистан и спровоцировать дипломатический кризис.

Сельское хозяйство является одним из основных предметов разногласий между Индией и ЕС. Нью-Дели долгое время защищал свой аграрный сектор от экспорта. Производителям зерна предоставляются субсидии, в частности, в целях обеспечения продовольственной безопасности. Индия не желает снимать эти барьеры, когда ей необходимо прокормить население в 1,4 миллиарда человек.

Напротив, в опубликованной министерством сельского хозяйства Франции записке рекомендуется ограничить доступ индийской сельскохозяйственной продукции в Европу, особенно для сахарной промышленности, которая испытывает трудности во Франции, учитывая, что «дополнительный индийский импорт будет угрожать целым производственным районам».

Еще одним спорным вопросом является налог на выбросы углерода в ЕС, который с 2026 года ударит по импорту углеродоемкой продукции, такой как сталь и алюминий. Индийские чиновники называют его замаскированным торговым барьером, в то время как Брюссель настаивает, что он является центральным элементом его политики в области климата.

В то же время «двадцать семь» подвергаются все большему давлению со стороны США, которые хотят, чтобы ЕС ввел дополнительные таможенные пошлины для Индии и Китая из-за закупок ими российских углеводородов.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

