Трамп одобрил сделку по выкупу американского сегмента TikTok

25 сентября Дональд Трамп подписал указ, в котором излагаются условия продажи деятельности TikTok в США спонсорам, в то время как материнская компания китайской платформы сохранит за собой лишь миноритарный пакет акций.

Из Овального кабинета президент США заверил, что американской версией платформы будут управлять «очень искушенные» инвесторы, такие как Ларри Эллисон, глава технологического гиганта Oracle, Майкл Делл, основатель группы Dell, и медиамагнат Руперт Мердок.

«Всем будут управлять американцы», – заявил Дональд Трамп, сообщает CNBC.

По данным ряда СМИ, в сделке также участвуют инвестиционная компания Silver Lake Partners и гигант Кремниевой долины Andreessen Horowitz. Согласно указу, опубликованному Белым домом в четверг вечером, Bytedance, материнская компания TikTok, сохранит долю менее 20%.

Джей Ди Вэнс, бывший венчурный инвестор, возглавлявший команду, которой было поручено найти решение для TikTok, заявил, что американская компания будет оценена примерно в 14 миллиардов долларов, добавив, что последнее слово останется за инвесторами.

Все новички в столице являются союзниками Дональда Трампа и разделяют его политические взгляды, однако президент США настоял на том, что заявка не будет зависеть от какой-либо партийной ориентации.

«К каждой группе, каждой философии, каждой политике будут относиться очень справедливо», – заверил Трамп, признавшись, однако, что если бы он мог, то создал бы социальную сеть «100% MAGA» («Сделаем Америку снова великой»), отсылая к созданному им движению.

Президент подтвердил, что американская версия TikTok будет использовать копию алгоритма приложения, считающегося залогом его успеха. «Наша главная цель заключалась в том, чтобы TikTok продолжал работать, обеспечивая при этом защиту конфиденциальности данных американцев в соответствии с законом», – заявил в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс.

На вопрос о том, одобрили ли китайские власти соглашение, Дональд Трамп ответил, что председатель Си Цзиньпин дал зеленый свет во время телефонного разговора на прошлой неделе.

«Я испытываю огромное уважение к председателю Си и весьма признателен за его одобрение соглашения, поскольку для его реализации нам действительно требовалась поддержка Китая», – сказал он.

Пекин, однако, практически не комментирует это соглашение. Однако в ходе телефонного разговора между двумя президентами Си Цзиньпин призвал своего американского коллегу избегать «односторонних» торговых ограничений и сохранять «недискриминационный» климат для китайских компаний.

Вашингтон, Елена Васильева

