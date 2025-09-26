От 25 до 100 процентов: Трамп существенно повысил тарифы на лекарства, грузовики и мебель

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых высоких пошлин на широкий спектр товаров, импортируемых в США, включая 100-процентную пошлину на фармацевтические препараты, 50-процентную пошлину на кухонную мебель и 25-процентную пошлину на тяжёлые грузовики. Новые пошлины вступят в силу 1 октября.

Трамп объявил нововведениях тремя отдельными постами в своём аккаунте в социальных сетях. Он не уточнил, будут ли новые пошлины дополнительными к уже введённым в отношении отдельных стран или же они не коснутся стран или блоков, с которыми у США есть торговые соглашения, например, Японии или Европейского союза.

По данным Reuters, поскольку эти соглашения содержат положения, ограничивающие размер тарифов на отдельные товары, такие как автомобили, полупроводники или фармацевтические препараты, весьма вероятно, что тарифы для этих стран не превысят согласованные ставки.

«С 1 октября 2025 года мы введём 50-процентный тариф на все кухонные шкафы, шкафы для ванных комнат и сопутствующие товары. Кроме того, мы введём 30-процентный тариф на мягкую мебель. Причиной этого является массовый «наводнение» Соединённых Штатов этими товарами», – заявил Трамп в посте о введении пошлин на мебель, которое он обосновал, среди прочего, защитой национальной безопасности, как и в случае с грузовиками.

Трамп объявил, что с 1 октября США также введут 100-процентный тариф на всю фирменную и запатентованную фармацевтическую продукцию. Он также заявил, что компании, которые уже начали строительство завода в США, будут освобождены от этих тарифов.

