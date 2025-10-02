Тысячи фур неделями ждут проезда на границе Россия – Казахстан

На границе России и Казахстана стоят километровые пробки из фур, следующих из Китая. Как выяснил «Ъ», перевозчики столкнулись с масштабными проверками грузов.

«Ситуация начала ухудшаться с середины сентября – в основном из-за машин с грузами двойного назначения, подпадающими под санкции»,– сообщил заместитель руководителя отдела логистики СЛК Максим Емелин. По его словам, таможенные досмотры таких товаров происходят в 99% случаев, а многие перевозчики сворачивают в отстойники, опасаясь длительных проверок. Коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев подтвердил, что очередь наблюдается уже третью неделю: «Государство запустило жесткий контроль серного импорта. Перевозчики просто боятся ехать «в жерло вулкана»».

По данным руководителя отдела логистики YM Trans Group Александра Азатьяна, на пункте пропуска «Маштаково» скопилось 2-3 тыс. грузовиков. Источник «Ъ» в автомобильных перевозках говорит о 7,5 тыс. единиц транспорта. При этом ФТС в своем Telegram-канале утверждает, что граница «открыта для добросовестного бизнеса», а проблемы вызваны действиями недобросовестных участников ВЭД.

Эксперты прогнозируют смещение логистических потоков на другие маршруты. «Главная альтернатива Казахстану – переход «Маньчжурия»–«Забайкальск», где машины проходят за сутки-двое», – отметил Максим Емелин.

Как сообщает «Новый День», некоторые фуры стоят на границе с августа, водители выражают сильную обеспокоенность и недовольство сложившейся ситуацией, но поделать ничего не могут. Заложниками этой истории стали и многочисленные продавцы товаров из Китая. В частности, именно из этой страны на заказ поставляются многочисленные реплики брендовой одежды, сумок, обуви, украшений. Байеры привозят все это на реализацию и, как правило, формируют закупку под конкретных заказчиков, взимая предоплату. Сейчас они свой товар получить не могут, чем вызывают многочисленные вопросы покупателей.

Некоторые продавцы в связи с происходящим уже переориентировались на доставку товаров из Китая более дорогим способом – авиасообщением.

Москва, Елена Васильева

