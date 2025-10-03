Мировые цены на говядину выросли до максимального уровня с 1960 года

Мировые цены на говядину достигли $6,9 за килограмм, что является максимальным уровнем с 1960 года. ОБ этом сообщает РИА «Новости» на основе анализа данных Всемирного банка и выводов экспертов.

Как отмечается, причиной подорожание стали инфляция, длительный цикл производства на фоне увеличения спроса со стороны потребителей из США и Китая.

Вместе с тем сказываются засушливая погода, которая сокращает площади пастбищ и провоцирует к росту цен на корм для крупного рогатого скота. Так, в США в текущем году вследствие этой причины поголовье коров упало до минимума с 1951 года.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube