Стоимость биткоина достигла исторического максимума

Стоимость криптовалюты биткоин достигла исторического максимума – 125 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные агрегатора информации о криптовалютах CoinGecko.

Цена биткоина взлетела до нового рекорда в ходе азиатской сессии, цифровая валюта поднялась почти на 2,7% благодаря росту акций на американском фондовом рынке и притоку средств в биржевые фонды биткоина. Объем торгов за последние сутки составил почти 50 млрд долларов.

Предыдущий рекорд в 124 тысячи долларов был установлен в августе. Тогда рост биткоина спровоцировала регуляторная политика администрации президента США Дональда Трампа и высокий спрос со стороны крупных инвесторов.

По словам аналитиков, спрос на криптовалюту продолжит расти, несмотря на признаки потенциального истощения рынка цифровых валют, появившиеся ранее на этой неделе.

Москва, Зоя Осколкова

