Из-за пошлин Трампа дешевая китайская одежда хлынула в Европу

В результате нехватки рынков сбыта в США из-за высоких пошлин Трампа экспорт китайского текстиля хлынул в Европу.

По данным Financial Times , европейский импорт китайской одежды и текстиля вырос на 20% в стоимостном и объёмном выражении в первой половине 2025 года по сравнению с прошлым годом.

По данным Европейской ассоциации текстильной промышленности, китайские производители, пострадавшие от высоких пошлин США (30%), перенаправляют свою продукцию в Европу.

«Мы говорим об этой тарифной войне и видим, что Китай сокращает экспорт в США, – заявил президент Euratex Марио Хорхе Мачадо. – Китайские компании, не имеющие возможности продавать свою продукцию в США, применяют очень агрессивную стратегию продаж в Европе».

Влияние американских пошлин усугубилось ростом продаж через интернет-магазины, такие как Shein и Temu. Это особенно актуально в связи с тем, что Европейский союз не спешит принимать законодательные меры по этому вопросу.

Европейская комиссия предложила отменить минимальный порог в 150 евро, ниже которого посылки, отправляемые в ЕС, освобождаются от таможенных пошлин, и ввести фиксированный тариф в размере 2 евро для таких посылок.

Представители европейской текстильной отрасли обеспокоены медленными темпами ответа на китайскую экспансию. В сентябре прошлого года несколько европейских федераций текстильной и швейной промышленности направили письмо в Европейский союз с призывом к «незамедлительным действиям» против сверхбыстрой «китайской моды».

Они призвали остановить «беспрецедентный рост текстильных отходов» и «непосильное давление на европейский бизнес».

Тем более, что США уже приняли меры в этом направлении, отменив освобождение от таможенных пошлин для небольших посылок (стоимостью менее 800 долларов США). Кроме того, импортеры теперь могут либо платить действующие таможенные пошлины, либо платить фиксированную ставку от 80 до 200 долларов США.

«Европейские политики много лет не защищали европейскую промышленность… мы наблюдаем разрушение нашей промышленности», – отметил Хорхе Мачадо, подчеркнув, что Китай и США действуют в собственных промышленных интересах.

Брюссель, Елена Васильева

