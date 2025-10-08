Швейцария страдает от трамповских пошлин и ищет покупателей своих часов в Мексике и Индии

Третий по величине экспортный сектор Швейцарии страдает от пошлин, введённых администрацией Трампа. Швейцарской часовой промышленности приходится искать новые рынки сбыта.

Согласно исследованию Deloitte, опубликованному в среду, Индия и Мексика могут стать новыми драйверами роста для швейцарской часовой промышленности, которая пострадала от американских пошлин и вялого спроса в Китае.

В исследовании, ежегодно отслеживающем состояние часовой промышленности, предупреждается, что эта знаковая отрасль Швейцарии в настоящее время переживает «один из самых сложных периодов в своей новейшей истории».

Часовое производство, третья по величине отрасль экспорта альпийской страны, погрузилось в атмосферу неопределенности в Соединенных Штатах, ее крупнейшем рынке, после того как в августе Белый дом ввел на швейцарскую продукцию пошлины в размере 39 процентов.

Более того, экспорт часов в Китай – другой важный рынок для производителей швейцарских часов – продолжает падать, поскольку спрос страдает от потрясений на рынке недвижимости этого азиатского гиганта и безработицы среди молодежи.

Чтобы смягчить спад на «устоявшихся рынках», швейцарским часовщикам необходимо искать «новые регионы роста», считает Карин Сегеди, партнер Deloitte, слова которой приводятся в пресс-релизе, сопровождающем публикацию исследования.

В 2023 году аудиторско-консалтинговая компания уже определила Индию как рынок с высоким потенциалом для часового производства. С тех пор Швейцария подписала с Индией соглашение о свободной торговле, вступившее в силу 1 октября. Это облегчит доступ к этому рынку, обусловленный ростом среднего класса.

В издании исследования 2025 года также упоминается Мексика – страна, с которой Швейцария подписала соглашение о свободной торговле в 2021 году. С тех пор экспорт часов в эту страну увеличился в пять раз, и Мексика стала ведущим рынком в Латинской Америке.

В исследовании подчеркивается, что с учетом таможенных пошлин США швейцарские часовщики заинтересованы в укреплении своих позиций на этом рынке, который уже «процветает», и отмечается, что многие мексиканские потребители по-прежнему покупают часы во время поездок в США.

Однако, хотя они и предлагают «многообещающие» перспективы, объемы продаж на этих рынках не смогут компенсировать спад в США и Китае, говорится в исследовании.

По данным Швейцарской федерации часовой промышленности, экспорт швейцарских часов в США в 2024 году составил 4,37 млрд швейцарских франков, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом, а в Китай за тот же год – 2,05 млрд швейцарских франков, снизившись на 25,8%.

Для сравнения, в Мексике в 2024 году они составили 337 млн швейцарских франков, что, тем не менее, означает рост на 16,1% за год, а в Индии – 273,9 млн швейцарских франков, рост составил 25,2%.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube