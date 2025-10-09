Пекин ввел чувствительные ограничения на экспорт своих редкоземов

Официальный Пекин ввел 9 октября новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые используются за рубежом, в том числе в военных целях и для производства полупроводников.

Китай занимает лидирующие позиции в мировой переработке редкоземельных металлов, необходимых во всём: от бытовой электроники до истребителей. Этот шаг был предпринят в то время, когда Пекин вёл торговые переговоры с США и в преддверии ожидаемой встречи китайского лидера Си Цзиньпина и президента Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Южной Корее, который состоится в конце этого месяца.

Согласно новым правилам, лицензии потребуются для экспорта технологий, используемых для добычи, плавки и переработки редкоземельных металлов, а также для производства магнитов. Иностранные компании, желающие поставлять редкоземельные металлы, произведенные в Китае или переработанные с использованием китайских технологий, также должны будут получить лицензию, сообщает Министерство торговли Китая, сообщает CNN.

Министерство заявило, что ограничения направлены на «защиту национальной безопасности и интересов» путем предотвращения «использования материалов, прямого или косвенного, в военных и других чувствительных областях».

Министерство торговли также уточнило, что «в принципе» отклонит заявки на получение лицензий на использование в военных целях, а также заявки оборонных компаний и связанных с ними организаций, говорится в сообщении.

Заявки на получение экспортной лицензии, предусматривающие использование редкоземельных элементов при разработке и производстве современных вычислительных устройств и микросхем памяти, а также искусственного интеллекта с потенциальным военным применением, будут рассматриваться очень внимательно.

Гражданам и компаниям Китая запрещено содействовать добыче, переработке и производству редкоземельных металлов за пределами Китая без одобрения правительства.

Большинство ограничений вступили в силу немедленно, то есть уже в четверг.

Напмним, что редкоземельные металлы стали одним из ключевых источников трений между двумя крупнейшими экономиками мира в апреле, когда Пекин ввел экспортный контроль на семь видов редкоземельных металлов в ответ на «взаимные пошлины» Трампа на китайские товары. Этот шаг быстро нарушил глобальные цепочки поставок, пошатнув различные отрасли промышленности – от автомобильной до оборонной.

Лишь в июне Китай и США официально оформили соглашение о поставках редкоземельных металлов, что постепенно позволило решить проблему нехватки важнейших элементов, хотя некоторые отрасли промышленности все еще борются с последствиями.

США и Китай официально заключили сделку о поставках редкоземельных металлов, что стало прорывом в торговле

В своем заявлении в четверг представитель министерства торговли Китая сообщил, что власти обнаружили, что некоторые иностранные организации и лица передавали или поставляли китайские редкоземельные изделия или технологии, причем некоторые материалы использовались в военных или других чувствительных областях.

«Эти действия нанесли значительный ущерб или создали потенциальную угрозу национальной безопасности и интересам Китая, подорвали международный мир и стабильность и затруднили глобальные усилия по нераспространению», – заявил представитель.

Пекин, Елена Васильева

