В Архангельской области найден уникальный алмаз весом 340 карат

В Архангельской области на месторождении им. В. Гриба обнаружен уникальный алмаз весом 340 карат. Об этом сообщил глава региона Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

По его словам, находка стала рекордной в истории этого месторождения. Кроме того, алмаз является одним из пяти крупнейших, которые были добыты в современной истории России, уточнил губернатор.

Цибульский также обратил внимание, что найденный кристал исключительного качества и обладает высокой ценностью для рынка: доля подобныых таких алмазов оценивается не более 2% от их общего количества.

Москва, Анастасия Смирнова

