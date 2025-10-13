российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 октября 2025, 19:47 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В Архангельской области найден уникальный алмаз весом 340 карат

Фото из тг-канала губернатора Архангельской области

В Архангельской области на месторождении им. В. Гриба обнаружен уникальный алмаз весом 340 карат. Об этом сообщил глава региона Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

По его словам, находка стала рекордной в истории этого месторождения. Кроме того, алмаз является одним из пяти крупнейших, которые были добыты в современной истории России, уточнил губернатор.

Цибульский также обратил внимание, что найденный кристал исключительного качества и обладает высокой ценностью для рынка: доля подобныых таких алмазов оценивается не более 2% от их общего количества.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Экономика,