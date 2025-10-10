Госдолг беднейших стран мира растет вдвое быстрее богатых

Государственный долг развивающихся стран растет более высокими темпами, чем у развитых государств. По прогнозам аналитиков, увеличение глобальных заимствований может стать одной из основных проблем мировой экономики. Рост долга повышает риски финансовых кризисов и волатильности на рынках.

Совокупный объем мирового госдолга уже достиг рекордной суммы – около 102 трлн долларов (92% мирового ВВП). Рост долгового бремени развивающихся государств существенно обогнал этот же показатель у развитых. С 2010-го до 2024-го их заимствования увеличились в 3,7 раза (на 23 трлн долларов), тогда как «богатых» – в 1,7 раза (почти 28 трлн), пишут «Известия» со ссылкой на обзор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). К концу 2024-го на развитые страны пришлось две трети госдолга от всего объема – 70 трлн долларов, тогда как на развивающиеся – порядка 32 трлн.

У развивающихся стран высокая чувствительность к величине долга. В «богатых» странах инфраструктурный базис сформирован – там заимствования чаще направляются на поддержание существующего уровня жизни. В то же время в развивающихся это происходит для наращивания производственного и институционального потенциала. Поэтому ускоренный рост долга во многом продиктован задачами догоняющего развития.

В предыдущие годы заимствования наращивали в основном развитые страны в условиях либо активного роста их собственных экономик, либо расширения экономик развивающихся государств (которые инвестировали в госдолг «богатых»). При этом ряд значимых факторов – увеличение торговых барьеров и санкций, геополитического напряжения – указывает на то, что такое замедление мировой экономики сохранится в среднесрочной перспективе. Рост госдолга повышает налоговую нагрузку на бизнес, а также приводит к оттоку капитала из стран с высоким уровнем заимствования. В развивающихся странах увеличиваются риски дефолта.

Для россиян основные риски связаны с «импортом» нестабильности через глобальные экономические каналы, отмечают аналитики. То есть критический уровень госдолга крупнейших экономик создает угрозу «девальвационного домино» – синхронного ослабления ведущих мировых валют. Это, в свою очередь, отразится на курсе рубля и покупательной способности.

Если развитые страны столкнутся с долговыми кризисами, замедлится мировой экономический рост, что негативно скажется на спросе на российский экспорт – от энергоносителей до металлов. Кроме того, высокий глобальный долг ведет к росту процентных ставок в мире – это удорожает заимствования для всех участников рынка, включая российские компании. В результате в условиях санкций появляются дополнительные сложности с доступом к финансированию.

Москва, Зоя Осколкова

