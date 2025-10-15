В Китае в сентябре усилилась дефляция – даже больше, чем ожидали экономисты

Потребительские цены в Китае в сентябре продолжили падать, причем более резко, чем ожидалось, согласно опубликованным в среду официальным данным, на фоне слабых расходов домохозяйств и сохраняющегося дефляционного давления.

Китай столкнулся с трудностями с экспортом и вялым внутренним потреблением после пандемии COVID-19, отчасти из-за затяжного кризиса в секторе недвижимости. Международный валютный фонд (МВФ) заявил во вторник, что «перебалансировка» экономики в сторону потребления посредством фискальных мер может помочь Китаю сдержать угрозу дефляции в условиях резкого замедления экономики.

По данным Национального бюро статистики (НБС), индекс потребительских цен (ИПЦ), ключевой показатель инфляции, в прошлом месяце снизился на 0,3% в годовом исчислении, что больше, чем ожидали экономисты, опрошенные Bloomberg (-0,2%).

Однако падение в прошлом месяце было менее выраженным, чем в августе (-0,4%). В месячном исчислении, с августа по сентябрь, цены выросли незначительно (+0,1%).

Дефляция, хотя и приветствуется потребителями, считается опасным явлением для экономики, поскольку она побуждает домохозяйства откладывать покупки в надежде на еще более низкие цены.

Отметим, что затяжной кризис на рынке недвижимости и высокий уровень безработицы среди молодежи уже несколько лет оказывают влияние на потребительские настроения в Китае.

Ситуация усугубилась в связи с торговой борьбой, которую США ведут с начала года против Китая. Ещё одним неблагоприятным сигналом является то, что индекс цен производителей (ИПЦ) в сентябре остался в отрицательной зоне, снизившись на 2,3% в годовом исчислении. Этот индекс измеряет стоимость товаров, отправляемых с заводов, и даёт представление о состоянии индустриального мира.

Однако спад не столь серьезен, как в августе (-2,9%), и является наименее выраженным с февраля 2025 года. Снижение ИЦП является синонимом сокращения маржи для компаний, ведущих ожесточенную ценовую войну, которую власти стремятся сдержать.

Пекин, Елена Васильева

