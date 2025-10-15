В США хотят запретить экспорт алюминиевых банок в Китай – они нужны для производства самолетов и танков

Ассоциация производителей алюминия в США призвала запретить экспорт из страны использованных банок из-под напитков в Китай, чтобы поддержать американское производство автомобилей, истребителей, танков и спутников.

Алюминиевая ассоциация заявила, что США ежегодно потребляют от 5 до 6 миллионов тонн алюминиевого лома, экспортируя при этом более 2 миллионов тонн. Ассоциация призвала к немедленному запрету на экспорт использованной тары из-под напитков за пределы Северной Америки по соображениям национальной безопасности, отметив, что значительная часть американского лома отправляется в Китай, где он перерабатывается и отправляется обратно в виде готовой продукции.

Группа заявила, что американская алюминиевая промышленность сталкивается с дефицитом поставок около 4 миллионов метрических тонн необработанного алюминия в год, и для достижения самодостаточности «потребуются многие годы, миллиарды долларов и доступ к огромному количеству доступной энергии».

Соединенные Штаты экспортируют почти половину своего алюминиевого лома, напоминает Reuters.

Ситуация с вывозимым алюминиевым ломом вызывает еще большую обеспокоенность в контексте растущего спроса в ключевых отраслях: автомобилестроение, самолетостроение и производство упаковки.

В июне президент Дональд Трамп ввёл 50%-ные пошлины на металлический алюминий, поставляемый в США. Около двух третей первичного алюминия, ежегодно используемого в США, импортируется из Канады.

В августе Министерство торговли США заявило о повышении пошлин на сталь и алюминий на более чем 400 наименований товаров, включая многочисленные автозапчасти, общий годовой импорт которых составляет 240 миллиардов долларов. В число этих деталей входят автомобильные выхлопные системы и электротехническая сталь, необходимая для электромобилей, а также компоненты для автобусов.

Американские пошлины не ограничиваются только сталью и алюминием как таковыми, но распространяются на целый ряд «производных» продуктов, производимых из этих металлов.

