Nestlé планирует сократить 16 000 рабочих мест, потому что «мир меняется»

Продуктовый гигант Nestlé планирует сократить 16 000 рабочих мест по всему миру в течение следующих двух лет.

Сокращение составит около 6% рабочей силы.

Новый генеральный директор Филипп Навратил сделал это заявление, опубликовав данные о выручке за первые девять месяцев, которая снизилась на 1,9% до 65,9 млрд швейцарских франков (71 млрд евро).

«Мир меняется, и Nestlé должна меняться быстрее. Это потребует принятия непростых, но необходимых решений о сокращении персонала», – подчеркнул Навратил, возглавляющий группу Нестле с начала сентября.

