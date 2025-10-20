Цена на бензин Аи-92 на Петербургской бирже обновила рекорд

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь выросла, обновив рекорд пятнадцатый раз за год. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В понедельник марка Аи-92 подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,08% – до 74 336 рублей за тонну. При этом цена на бензин Аи-95 к закрытию торговой сессии снизилась на 0,51%, до 79 622 рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо подешевело на 6,76%, до 64 939 рубля за тонну, межсезонное – на 5,04%, до 63 690 рублей. Тонна зимнего дизтоплива выросла в цене на 0,2% – до 77 709 рублей за тонну.

22 октября вице-премьер РФ Александр Новак проведет заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, где в том числе будут обсуждаться меры дополнительной налоговой поддержки производителей топлива.

