На Алтае ограничения на алкоголь вступят в силу в марте 2026 года

Правительство Республики Алтай одобрило дополнительные ограничительные меры по продаже алкоголя. Как сообщил глава региона Андрей Турчак, решение принято с учетом мнения жителей, общественности и экономического блока республиканского кабинета министров.

«Время продажи алкоголя по будням будет сокращено с 11 до 19 часов, в пятницу – до 16 часов, в субботу – до 14 часов», – уточнил Турчак в своем телеграм-канале.

В то же время предполагается полный запрет на продажу алкоголя по воскресеньям и в праздничные дни, в магазинах, которые расположены в многоквартирных жилых домах, рядом с детскими садами и школами. Минимальное расстояние от магазина будет приниматься отдельно в каждом муниципалитете.

Под запрет попадет также открытая выкладка алкоголя и табака в прикассовой зоне всех магазинов.

«Новые меры не будут распространяться на отели, турбазы и другие средства размещения, прошедшие аккредитацию и имеющие лицензии на торговлю алкоголем», – уточнил Турчак.

Как ожидается, ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Это связано с требованиями федерального законодательства, по которому проекты правовых актов должны пройти процедуру оценки. Глава республики рассчитывает, что эта процедура будет завершена до конца текущего года, после чего документ будет окончательно утвержден.

