Япония договорилась с США о взаимопомощи, в том числе с редкоземами и минералами

Во вторник США и Япония подписали рамочное соглашение, призванное обеспечить безопасность поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов в связи с тем, что Китай вводит жёсткие ограничения на экспорт этих важнейших материалов. Документ, подписанный в Токио президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити, предусматривает расширение сотрудничества и мобилизацию капитала для поддержки горнодобывающей и перерабатывающей промышленности в обеих странах.

Токио и Вашингтон взяли на себя обязательство «совместно выявлять» проекты, которые могут заполнить «пробелы» в их цепочках поставок, – «включая производные продукты, такие как магниты, батареи, катализаторы», – и принять меры «в течение шести месяцев» для финансовой поддержки приоритетных проектов.

«Участники активизируют сотрудничество для ускорения обеспечения поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов, необходимых для поддержки (их) отраслей промышленности, включая передовые технологии», – говорится в тексте, опубликованном Белым домом. Инструменты включают «механизмы финансовой поддержки, торговые меры, где это целесообразно, и системы хранения». «Участники намерены мобилизовать поддержку со стороны правительств и частного сектора (...) посредством грантов, гарантий, займов или собственных (...) послаблений в регулировании», – говорится в соглашении.

Как сообщает газета «Фигаро», это соглашение было заключено вскоре после того, как Китай объявил о новых мерах экспортного контроля в отношении технологий, связанных с редкоземельными металлами, к большому разочарованию США, Японии и Европы. По данным Международного энергетического агентства, на долю Китая приходится более 60% мировой добычи редкоземельных металлов и 92% производства их рафинированных продуктов. Эти материалы необходимы для цифровой, автомобильной, энергетической и даже военной промышленности. Некоторые редкоземельные металлы (неодим, диспрозий и др.) используются для производства мощных магнитов, 90% мирового производства которых приходится на Китай.

Опасения по поводу ограничений доступа к китайским поставкам подталкивают западные страны к срочным попыткам диверсифицировать свои источники поставок. «Япония глубоко обеспокоена значительными ограничениями на экспорт редкоземельных металлов, объявленными Китаем, и страны «Большой семёрки» должны объединиться в этом вопросе», – заявил тогдашний министр финансов Японии Кацунобу Като в середине октября.

На прошлой неделе США и Австралия также подписали соглашение о критически важных полезных ископаемых, которые в изобилии имеются в недрах Австралии, что позиционирует Канберру как надёжную альтернативу. В ходе визита в Юго-Восточную Азию Дональд Трамп в воскресенье также подписал два меморандума о взаимопонимании с Малайзией и Таиландом, направленных на «укрепление сотрудничества» в области критически важных полезных ископаемых. В торговом соглашении, подписанном в то же время, Малайзия согласилась облегчить доступ к критически важным полезным ископаемым на своей территории, ускорив их разработку совместно с американскими компаниями.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

