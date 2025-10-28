Amazon уволит 14 тысяч сотрудников – их заменит искусственный интеллект

Компания Amazon заявила, что в 2025 году сократит 14 000 сотрудников. Речь идет о массовом увольнении людей в рамках массового внедрения технологий искусственного интеллекта.

«Мы планируем продолжать нанимать персонал в ключевых стратегических областях, а также находить дополнительные места, где мы можем устранить иерархию, усилить ответственность и добиться повышения эффективности», – сообщила Бет Галетти, старший вице-президент Amazon по работе с персоналом, в служебной записке для сотрудников, которую компания опубликовала в своем публичном блоге.

Галетти заявила, что Amazon необходимо действовать более рационально, чтобы реализовать видение генерального директора Энди Джасси о том, чтобы компания работала как крупнейший в мире стартап. Джасси хочет, чтобы компания оставалась гибкой, чтобы иметь возможность быстро адаптироваться и меняться, в то время как искусственный интеллект меняет технологический сектор.

«Нам нужно помнить, что мир быстро меняется. Искусственный интеллект (ИИ) этого поколения – самая преобразующая технология со времён Интернета, и он позволяет компаниям внедрять инновации гораздо быстрее, чем когда-либо прежде, – отметила Галетти. – Мы убеждены, что нам нужна более гибкая организация, с меньшим количеством уровней и большей ответственностью, чтобы как можно быстрее развиваться в интересах наших клиентов и бизнеса».

По данным 2024 года в Amazon работает более 350 000 сотрудников, поэтому сокращения коснутся примерно 5% от общего числа сотрудников компании.

В июне генеральный директор Amazon Энди Джасси в отдельном сообщении в блоге для сотрудников заявил, что повышение эффективности за счет искусственного интеллекта позволит компании в конечном итоге сократить численность рабочей силы.

Это не первый раунд массовых увольнений для технологического гиганта. В 2023 году компания сократила 27 000 сотрудников отдела кадров, магазинов Amazon, Amazon Web Services и других подразделений. Тогда Джасси объяснил сокращения ухудшением ситуации в мировой экономике.

Сокращения происходят на фоне тревожных сигналов, которые рынок труда США подавал уже несколько месяцев, особенно молодым специалистам в сфере технологий. Широко распространены опасения, что генеративный ИИ в конечном итоге может заменить многих людей, поскольку компании сокращают расходы за счет более высокой автоматизации. Однако эксперты по ИИ утверждают, что многие из этих опасений не подкреплены серьезными исследованиями.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

