Китай внесет «соответствующие корректировки» после снижения пошлин США

Министерство торговли Китая заявило, что страна внесет «соответствующие корректировки» после того, как в четверг США снизили пошлины на китайские товары.

Президент США Дональд Трамп заявил, что общие пошлины на китайские товары снизятся с 57% до 47% после того, как стороны достигли прогресса по вопросам импорта сои, редкоземельных металлов и фентанила в ходе его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Снижение на 10% было обусловлено принятием Китаем «решительных мер» в отношении фентанила.

«Китайская сторона внесет соответствующие коррективы в свои меры противодействия этим американским пошлинам», – говорится в заявлении Министерства торговли Китая, опубликованном в четверг днём по местному времени. Обе стороны также договорились о дальнейшем продлении действия некоторых мер по исключению из тарифов.

Эти шаги представляют собой передышку в обостряющейся тарифной войне между двумя крупнейшими экономиками мира, которая уже стала свидетелем серии ответных действий, пишет CNN.

В феврале и марте США ввели 20%-ные пошлины на китайские товары, потребовав от Китая принять меры по ограничению поставок мощного опиоида фентанила в США. Китай долго отвергал аргументы Трампа о введении карательных пошлин, настаивая на том, что он превзошел все ожидания в выполнении своих международных обязательств по контролю над наркотиками.

