Спрос на золото во всем мире рекордно вырос

По данным Всемирного золотого совета, квартальный спрос на золото в период с июля по сентябрь достиг самого высокого уровня с 2000 года.

Объемы закупок золота в третьем квартале никогда не были выше, чем в прошлом, что обусловлено глобальной геополитической и экономической неопределенностью, а также опасениями инвесторов упустить исторический рост цен на желтый металл.

Согласно отчёту Всемирного золотого совета, продажи золота выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1313 тонн. Однако рост стоимости подскочил на целых 44%, а рекордные покупки за квартал составили 146 миллиардов долларов. Драгоценный металл выигрывает от своего статуса безопасного актива на фоне неопределённости последних лет, включая конфликты на Украине и в секторе Газа, а также торговую напряжённость после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Золото также зарекомендовало себя как краеугольный камень диверсификации портфеля для инвесторов. Столкнувшись с постоянно растущими котировками фондового рынка, инвесторы рассматривают драгметалл как инструмент хеджирования от внезапных рыночных спадов.

Слабость доллара также способствовала росту цен на золото, поскольку эти два актива-убежища конкурировали друг с другом. Доллар США особенно пострадал из-за сомнений относительно независимости Федеральной резервной системы. Дональд Трамп, призывающий к снижению ключевых процентных ставок, оказал давление на нескольких членов Центрального банка США, даже пригрозив увольнением его председателя Джерома Пауэлла.

В результате в последние месяцы цена на золото продолжала расти, достигнув в октябре рекордного максимума в 4381,52 доллара за унцию. В третьем квартале, с июля по сентябрь, его цена выросла на 16%, достигнув средней цены в 3456,54 доллара за унцию, что является беспрецедентным уровнем, говорится в отчёте.

Этот всплеск привлёк инвесторов, движимых страхом упустить новые возможности, – поведением, известным под аббревиатурой FOMO ( «страх упустить что-то» ). Это привело к увеличению объёма покупок слитков, монет и ETF (биржевых инвестиционных фондов) – продуктов фондового рынка, отражающих цены на золото, на 47% в годовом исчислении.

Центральные банки в основном продолжили увеличивать объемы закупок золота, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прогноз по золоту говорит о том, что оно продолжит свой рост. Также будет расти и спрос.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

