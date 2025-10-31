Индия теперь продает оружие Израилю

Всего за несколько недель Нью-Дели подписал ряд крупных военных соглашений с Тель-Авивом: штурмовые винтовки на сумму 3,3 млрд долларов, дозаправка самолетов почти на 900 млн долларов, ракеты и снаряды на общую сумму еще 4 млрд долларов.

Данный объем покупок отвечает двум приоритетным задачам Нарендры Моди: укреплению военной мощи Индии в противостоянии с Пакистаном и укреплению политики «Сделано в Индии», которая требует от иностранных партнёров производить продукцию непосредственно на индийской территории. Израиль без колебаний подчиняется этому требованию, открывая там дочерние предприятия и штаб-квартиры.

В результате еврейское государство теперь является одним из основных поставщиков оружия в Индию.

Такое сближение выгодно обеим столицам. Израиль, находящийся в определённой дипломатической изоляции после войны в Газе, находит в Индии надёжного, сдержанного и политически ангажированного клиента. Нью-Дели теперь поглощает примерно треть израильского экспорта вооружений, обеспечивая Тель-Авив стратегическим финансированием его высокотехнологичных программ оборонных исследований.

Для Израиля это гораздо больше, чем просто контракт: это глоток свежего воздуха для его промышленности, которая была исключена из ряда западных рынков.

Индо-израильский альянс теперь расширяется и на другие секторы: технологии, кибербезопасность и сельское хозяйство. В 2024 году объём двусторонней торговли превысил 6,5 млрд долларов, что в четыре раза больше, чем десять лет назад.

В прошлом месяце правительства двух стран подписали историческое двустороннее соглашение, направленное на утроение этих потоков к 2030 году. Цель: усилить взаимодополняемость между сельскохозяйственным гигантом Индией и Израилем, специализирующимся на технологиях и управлении водными ресурсами.

Во многих вопросах экономики двух стран в значительной степени дополняют друг друга. Яркий пример: Индия с населением 1,4 миллиарда человек стремится обеспечить свою продовольственную безопасность. Израиль предоставляет ей модернизацию и решения для точного орошения, необходимые для достижения этой цели.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube