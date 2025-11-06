Картошки точно хватит – в Белоруссии завершена уборочная кампания

В Белоруссии завершена уборочная кампания по картофелю. Внутренний рынок полностью обеспечен, есть и запас, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

По оперативным данным, крупнотоварные сельскохозяйственные организации уже собрали 675 тыс. т корнеплода, что на 125 тыс. т больше, чем в 2024 году. При этом урожайность превысила прошлогодние показатели, свидетельствуя об эффективности агротехнологий и подходящих погодных условиях для этой культуры в текущем сезоне.

Все регионы страны перевыполнили производственные планы по картофелю по сравнению с прошлым годом. Так, в Минской области накопали 187 тыс. т, в Могилевской – 139 тыс. т, в Брестской – 132 тыс. т, Гомельской – 86 тыс. т, Гродненской – 77 тыс. т, Витебской – 54 тыс. т.

Итоговые объемы производства картофеля еще будут уточнены: в статистику дополнительно войдут данные от мелкотоварных сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), которые отчитываются позже. Тем не менее анализ статистики объемов производства картофеля в этом сегменте сельхозорганизаций по прошлым годам предполагает объем порядка 270 тыс. т.



В стабфонды страны до 15 ноября будет заложено 58,85 тыс. т картофеля. Этот объем сформирован с учетом потребностей торговых сетей, учреждений социальной сферы: школ, больниц и детских садов.



«Урожай второго белорусского хлеба не только полностью покрывает потребности внутреннего рынка, но и превышает их многократно, обеспечивая стабильные запасы на зимний период и создавая возможности для расширения переработки и экспортного потенциала. Аналогичная ситуация складывается и с овощами: объемы их производства в сельхозорганизациях и КФХ также значительно превышают внутренний спрос, что подтверждает высокую самообеспеченность страны по ключевым продовольственным позициям», – добавили в пресс-службе Минсельхозпрода.

Минск, Елена Васильева

