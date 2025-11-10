Дональд Трамп пообещал всем американцам по 2000 долларов из введенных им пошлин

Дональд Трамп пообещал выдать каждому американцу чек на 2000 долларов благодаря доходам от пошлин, собранным его администрацией.

Такое обещание Трамп дал в воскресенье утром, назвав «дураками» тех, кто критиковал его тарифную стратегию.

Он сказал, что дивиденды в размере не менее 2000 долларов будут выплачены всем, за исключением «людей с высоким доходом», но пороговое значение для определения высокого дохода он не назвал.

Президент также в целом похвалил США, назвав их «самой уважаемой страной в мире». Он сказал, что в стране «практически нет инфляции, а цены на фондовом рынке рекордные».

Трамп упомянул «триллионы долларов» доходов от пошлин и заявил, что вскоре эти деньги пойдут на выплату «огромного долга» страны в размере 37 триллионов долларов.

Публикация Truth Social появилась после того, как Верховный суд поставил под сомнение законность использования им чрезвычайных полномочий для введения пошлин практически для всех стран мира – как союзников, так и врагов.

По данным Комитета по ответственному федеральному бюджету, в период с апреля по октябрь США получили около 151 млрд долларов доходов от пошлин.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что, по его ожиданиям, США будут получать не менее 500 миллиардов долларов в виде пошлин в год.

Однако теперь, когда законность этих пошлин находится под вопросом, неясно, что будет с уже собранными деньгами, и сможет ли Трамп выполнить свои только что объявленные обещания по дивидендам и сокращению долга.

По данным Казначейства США, в 2025 финансовом году правительство США потратило 7 триллионов долларов, что на 1,78 триллиона долларов больше, чем оно собрало за тот же период.

Дополнительные 500 миллиардов долларов дохода сократят этот дефицит чуть меньше чем на треть.

До того, как Верховный суд рассмотрел дело о тарифах, несколько нижестоящих судов постановили, что использование президентом чрезвычайных полномочий по введению тарифов является незаконным.

Первое решение было вынесено специализированным федеральным торговым судом в Нью-Йорке в мае, и в августе его в основном поддержал Апелляционный суд США по федеральному округу, прежде чем дело было передано в высший суд страны.

Основным отличием решения апелляционного суда низшей инстанции стала отмена части первоначального постановления, в которой говорилось, что тарифы должны быть немедленно отменены.

В то время Трамп написал в Truth Social: «ВСЕ ТАРИФЫ ВСЕ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЮТ! Сегодня апелляционный суд, придерживающийся широких политических взглядов, ошибочно постановил, что наши тарифы следует отменить, но они знают, что в конечном итоге победят Соединённые Штаты Америки. Если эти пошлины когда-нибудь отменят, это станет полной катастрофой для страны. Это ослабит нас финансово, а нам нужно быть сильными».

После воскресного утреннего поста президента, в котором он пообещал выплатить всем американцам дивиденды в размере 2000 долларов, он опубликовал еще несколько постов, в которых подверг критике позицию Верховного суда по его тарифам.

Через четыре минуты после первого поста он написал: «БЕЗ ТАРИФОВ У НАС НЕТ НИ ОДНОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ (ТОЛЬКО ЧТО ОПУБЛИКОВАННЫХ) ПРАВДЫ!!! Президент DJT».

Чуть меньше чем через час он опубликовал еще один пост, в котором говорилось: «Итак, давайте проясним этот вопрос??? Президент Соединенных Штатов имеет право (и полностью одобрено Конгрессом!) прекратить ВСЮ ТОРГОВЛЮ с иностранным государством (что гораздо более обременительно, чем пошлины!), и выдать лицензию иностранному государству, но не имеет права устанавливать простые пошлины на иностранное государство, даже в целях НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Это НЕ то, что имели в виду наши великие отцы-основатели! Всё это просто абсурд! Другие страны могут обложить нас пошлинами, а мы – нет??? Это их МЕЧТА!!! Компании хлынули в США ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ТАРИФОВ. РАЗВЕ ВЕРХОВНОМУ СУДУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ НЕ СКАЗАЛИ ЭТОГО??? ЧТО, ЧЁРТ ВОЗЬМИ, ПРОИСХОДИТ??? Президент DJT».

Ранее в этом году Трамп объявил о введении пошлин в отношении своих торговых партнеров, включая Китай, Канаду, Мексику и ЕС, что вызвало большой гнев зарубежных стран, и он постоянно меняет параметры тарифов, основываясь на своих дипломатических отношениях с их лидерами.

В конце прошлого месяца Трамп объявил о повышении тарифов для Канады на 10 процентов после того, как в рекламе Мировой серии был показан Рональд Рейган, критиковавший тарифы в своей речи 1987 года.

Трамп уже прекратил все торговые переговоры с Канадой из-за рекламы из Онтарио, которую увидели миллионы американцев на таких каналах, как Fox News, Fox Sports, NBC, CBS, CNBC, ESPN, ABC и местных филиалах.

«Канада была поймана с поличным при размещении мошеннической рекламы во время речи Рональда Рейгана о тарифах, – написал Трамп в субботу днем в Truth Social. – Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я увеличиваю пошлину для Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас».

В настоящее время на канадские товары, продаваемые в США и не подпадающие под действие Соглашения между США, Мексикой и Канадой, действует 35-процентная пошлина. Сталь и алюминий облагаются 50-процентной пошлиной.

А всего через несколько дней после ссоры с Канадой Трамп заключил сделку с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне разгоревшейся торговой войны, в результате которой китайский импорт в США достиг 57 процентов.

После исторической встречи 29 октября Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One, что он сократил тарифы Китая на 10 процентов, поскольку считает, что их лидер приложит все усилия, чтобы остановить поток смертоносных наркотиков в США.

«Что касается фентанила, мы согласились, что он приложит все усилия, чтобы остановить его распространение, – настаивал Трамп в самолёте по пути домой. – Думаю, вы увидите реальные меры».

Он заявил, что снижение тарифов «вступает в силу немедленно».

