Германия запаслась редкоземельными металлами и хранит их в бункере

В Германии компания Tradium хранит в бункере тысячи бочек с диспрозием, тербием и неодимом. Это настоящее стратегическое сокровище, особенно после того, как Китай ввёл ограничения на экспорт редкоземельных металлов, пишет BFMTV.

В целях безопасности адрес объекта, расположенного к востоку от Франкфурта, не называется. И, конечно же, территория находится под пристальным видеонаблюдением. Немецкое малое предприятие Tradium, специализирующееся на торговле редкоземельными металлами, хранит там тысячи бочек с диспрозием, тербием и неодимом – материалами, необходимыми для производства смартфонов, электромобилей и ветряных турбин. Почти все этикетки имеют одно и то же происхождение: Китай.

В разгар торговой войны с Вашингтоном Пекин в начале апреля ввёл ограничения на свой экспорт, требуя получения лицензии с жёсткими условиями. По данным Международного энергетического агентства, Пекин контролирует более 60% мировой добычи полезных ископаемых и 92% производства нефтепродуктов. Это включает в себя редкоземельные магниты, необходимые для автомобильной промышленности, в которых Германия, мировой гигант, остро нуждается.

«Европейские производители оказались в щекотливой ситуации. «Наши клиенты» по всему миру начинают нервничать, – объясняет Маттиас Рют, президент и основатель компании Tradium, в которой работает менее 40 сотрудников, а оборот, как ожидается, в этом году достигнет 300 миллионов евро. Для промышленника «это может привести к полной остановке производства, что, безусловно, драматично».

Китайские экспортёры «тоже не в восторге», но «их руки связаны» решением китайского правительства, добавляет глава компании. Поскольку Китай практически монополизировал эти редкоземельные элементы, «сырья не хватает, цены стремительно растут, и никто толком не знает, как будет развиваться ситуация».

Зависимость от редкоземельных металлов из Китая насчитывает уже несколько десятилетий. По словам Маттиаса Рюта, китайские власти ещё в 1990-х годах отмечали: «На Ближнем Востоке есть нефть, у нас есть редкоземельные металлы». Европа же, напротив, никогда не развивала собственную горнодобывающую промышленность, предпочитая закупать «по более низкой цене у стран с более низкими экологическими стандартами», объясняет Мартин Эрдманн из Швейцарского федерального института геологических наук и природных ресурсов (BGR).

«Соединенные Штаты, бывшие мировыми лидерами еще в 1990-х годах, отказались от производства по соображениям экономии и охраны окружающей среды, оставив Китаю доминировать на рынке», – говорит Мартин Эрдманн.

Хотя, как сообщается, Дональд Трамп и Си Цзиньпин в конце октября достигли соглашения о приостановке экспортных ограничений, в том числе связанных с редкоземельными элементами, и президент США утверждает, что это правило распространяется на весь мир, реальность гораздо менее ясна. Таким образом, «апрельские ограничения остаются», а Пекин по-прежнему требует «обязательных лицензий, которые предполагают раскрытие коммерческой тайны и доказательство того, что материал не будет использоваться в оборонной промышленности», подчёркивает Мартин Эрдманн. Немногие европейские компании готовы принять эти условия.

Около пятнадцати лет назад Япония переживала аналогичный кризис, также вызванный китайским соседом. В ответ Япония разработала альтернативные цепочки поставок, особенно из Австралии, и накопила стратегические резервы.

По словам Мартина Эрдманна, для Европы «критически важно извлечь те же уроки и вложить значительные средства».

В 2024 году Европа приняла законодательство для обеспечения своих поставок: к 2030 году она должна производить не менее 10% добычи, 40% переработки и 25% переработки 17 стратегических видов сырья. Однако реализация этого законодательства, как ожидается, будет осложнена, поскольку рынок редкоземельных металлов остаётся в ловушке «очень низких цен, вероятно, намеренно удерживаемых Китаем на этом уровне», что, по словам Мартина Эрдманна, «исключает любую прибыльную разработку» за пределами Китая.

ЕС принял решение ускорить процедуры выдачи разрешений на добычу редкоземельных металлов на европейском континенте, но это пока не сделает её «экономически выгодной», поясняет эксперт. «Наша современная жизнь полностью зависит от этих материалов», но найти альтернативу, когда они станут дефицитными, «очень сложно», добавляет Маттиас Рют. Он заключает с некоторым разочарованием: «С моей точки зрения, уже слишком поздно».

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

