Американские пошлины топят японский автопром

Влияние американских пошлин продолжает оказывать сильное давление на баланс японской автомобильной промышленности, усиливая неопределенность относительно перспектив сектора.

Согласно данным, собранным информационным агентством Kyodo, совокупная чистая прибыль семи крупнейших автопроизводителей в Стране восходящего солнца в период с апреля по сентябрь снизилась на 27,2% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель свидетельствует о тревожном развороте тенденции и масштабном ухудшении ситуации впервые со времен чрезвычайной ситуации, вызванной COVID-19.

В целом, как показывает анализ, введенные Соединенными Штатами пошлины подорвали совокупную прибыль семи крупнейших японских автопроизводителей примерно на 1,5 триллиона иен, что эквивалентно приблизительно 8,4 миллиардам евро. Помимо чистых убытков для автопроизводителей Nissan, Mazda и Mitsubishi, рост пошлин на автомобили, импортируемые в США, усугубляется сохраняющимися узкими местами в глобальной цепочке поставок, в частности, дефицитом полупроводников и замедлением спроса на рынке электромобилей. Эти факторы, по мнению аналитиков, еще больше осложняют траекторию развития всего сектора.

Подписанное в сентябре между Вашингтоном и Токио соглашение о снижении налога на импорт автомобилей до 15% представляет собой лишь частичное облегчение: ставка остается в шесть раз выше ставки в 2,5%, действовавшей до апреля, и будет продолжать оказывать значительное давление на рентабельность. Только Toyota, крупнейший в мире автопроизводитель по объёму продаж, оценила влияние пошлин, введённых администрацией Трампа, в сокращение операционной прибыли примерно на 900 миллиардов иен (5,05 миллиарда евро), что привело к убыткам в североамериканском регионе.

Учитывая все невеселые перспективы, наблюдатели полагают, что более мелкие производители не смогут справиться с шоком от пошлин по сравнению с более крупными конкурентами. Помимо того, что им придётся продолжать повышать цены, им, возможно, придётся искать и более тесные альянсы с конкурирующими производителями, изымать определённые модели из своих продуктовых линеек или даже сокращать своё присутствие в США.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

