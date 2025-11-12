Мексика повысила пошлины на импорт сахара до 210 процентов

Мексика объявляет о существенном повышении пошлин на импорт сахара для защиты своего внутреннего производства в условиях международного «переизбытка предложения».

Как сообщает Минэкономики страны, таможенные пошлины будут установлены на уровне 156% для большинства сахарных продуктов и на уровне 210% для рафинированного жидкого сахара и инвертного сахара. Эта мера принята в ответ на падение мировых цен и переизбыток предложения. Соответственно, Мексика стремится укрепить внутреннее производство и рынок.

Столкнувшись с торговым давлением со стороны США, Мексика в сентябре объявила о плане повышения тарифов для стран, с которыми у нее нет торговых соглашений, таких как Китай и другие азиатские страны, в таких секторах, как автомобили, текстиль и обувь.

Мексиканская экономика, вторая по величине в Латинской Америке после бразильской, является одной из наиболее уязвимых для тарифов президента США Дональда Трампа, поскольку 80% ее экспорта предназначено для Соединенных Штатов.

Мехико, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube