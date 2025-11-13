Автоконцерн Тойота обещал вложить в экономику США 10 млрд долларов

Японский автомобильный гигант Toyota объявил в четверг, что в течение следующих пяти лет он инвестирует дополнительно до 10 миллиардов долларов в Соединенные Штаты, не уточняя сумму, тем самым подтверждая цифру, озвученную президентом США Дональдом Трампом.

Это заявление прозвучало на фоне давления Вашингтона на Японию с целью заставить ее вложить 550 миллиардов долларов инвестиций на американской территории в обмен на снижение таможенных пошлин, взимаемых с японских компаний.

«Благодаря этим инвестициям общий объём инвестиций компании в Соединённые Штаты достигнет почти 60 миллиардов долларов с момента начала её деятельности в стране почти 70 лет назад », – говорится в заявлении Toyota. Однако компания не предоставила точных сроков реализации или списка проектов.

В феврале прошлого года Toyota сообщила, что её совокупные инвестиции в США составили 49 млрд долларов. В стране, где у компании 11 заводов, работает около 50 000 человек.

Последним объектом стал завод по производству аккумуляторов в Северной Каролине, открытый в 2021 году и инвестировавший почти 14 миллиардов долларов. Производство официально началось после церемонии открытия в четверг.

Во время визита в Токио в конце октября Дональд Трамп уже заявлял, что Toyota планирует инвестировать дополнительно 10 миллиардов долларов в США. На следующий день компания осторожно опровергла это заявление. «Инвестиции должны быть непрерывными... Хотя сложно подтвердить точность цифры в 10 миллиардов долларов, мы, несомненно, будем делать значительные инвестиции », – пояснил финансовый директор Кента Кон в начале ноября.

Экспорт японских автомобилей в США облагался пошлинами до 25%, введенными Вашингтоном в период с апреля по сентябрь. Таможенные пошлины на автомобили, ограниченные 15%, вступили в силу в середине сентября. Toyota оценивает влияние американских пошлин на свою операционную прибыль в 2025-2026 финансовом году в 1,45 трлн иен (8 млрд евро).

В 2024 календарном году четверть мировых продаж компании пришлась на Соединенные Штаты, где было продано 2,33 миллиона автомобилей, из которых 1,06 миллиона были импортированы из Японии и Мексики.

В то время как администрация Трампа также оказывает давление на японских автопроизводителей, требуя экспортировать в Японию автомобили, произведенные на их американских заводах, Toyota заявила о своей готовности сделать это при соблюдении определенных условий. «Ведутся работы по гармонизации японских стандартов сертификации с американскими. Если эти усилия пройдут успешно, мы готовы рассмотреть этот вопрос », – заявил Хироюки Уэда, директор по связям с общественностью Toyota, на Токийском автосалоне.

