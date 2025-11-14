Гренландия запрещает иностранцам покупать недвижимость, боясь, что США тайно скупит страну по кусочкам

Столкнувшись с растущим интересом со стороны США , Гренландия ограничивает доступ к своей недвижимости. Инатсисартут, парламент Гренландии, в четверг принял закон, ограничивающий доступ иностранцев к недвижимости на этом огромном арктическом острове, в ответ на возросший интерес со стороны американских инвесторов. Законопроект был принят 21 голосом «за» при шести воздержавшихся.

Физические лица без датского гражданства и иностранные компании смогут приобрести право собственности или право пользования недвижимым имуществом в Гренландии только в том случае, если они постоянно проживали там не менее двух лет и полностью облагались налогами в течение не менее двух предыдущих лет.

«Физические лица, имеющие датское гражданство, могут приобретать право собственности или право пользования недвижимым имуществом в Гренландии», – уточняется в законе.

Ранее в этом году расследование ежедневной газеты Politiken выявило растущий интерес среди американцев к покупке недвижимости на автономной территории Дании, которую президент Дональд Трамп хотел бы «приобрести».

Например, местный агент по недвижимости (Lynges.gl) обвинил американскую компанию (Immobilium), которая продавала недвижимость на международном уровне в Гренландии, в использовании ложных заявлений о том, что она продавала свою недвижимость в сотрудничестве с ним, сообщает местное СМИ KNR .

Согласно новому законодательству, только гренландские, датские или фарерские компании или организации могут получить право пользования землей и приобрести недвижимость в Гренландии.

В Гренландии земля принадлежит государству, но можно получить право пользования конкретным участком. Можно приобрести недвижимость. Закон вступит в силу 1 января. Любое нарушение будет караться штрафами, но можно запросить исключения у местных органов власти.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

