«Русал» останавливает крупнейший кремниевый завод

«Русал» останавливает крупнейший в РФ кремниевый завод. Это произойдет с 1 января 2026 года, перс-служба сообщает, что данная мера вызвана профицитом кремния в мире и ростом импорта по демпинговым ценам.

«Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию завод АО «Кремний» вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года … Завод «Кремний Урал» продолжит работать в неполную мощность», – цитирует пресс-службу «Русала» РИА «Новости».

Согласно материалам компании, производственная мощность крупнейшего в РФ завода «Кремний» достигает 34 тысячи тонн в год, а «Кремний Урал» – 27 тысяч тонн в год. Предприятия «Русала» являются единственными производителями рафинированного кремния в РФ, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн.

Дешевый импорт кремния из Китая вызвал спад цен на него в мире, а сильнее всего его стоимость снизилась там, где нет заградительных пошлин, в частности, в странах Евросоюза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказала ранее РИА Новости управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько.

Москва, Елена Васильева

