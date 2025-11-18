США продадут саудитам истребители F-35

Дональд Трамп заявил в понедельник, 17 ноября, что планирует одобрить продажу истребителей F-35 Саудовской Аравии накануне визита наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Белый дом.

«Мы собираемся это сделать, мы собираемся продавать им F-35, – заявил президент США журналистам из Белого дома. – Они были нашими отличными союзниками».

Наследный принц Саудовской Аравии, фактический правитель королевства, прибыл в Вашингтон с желанием приобрести современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также самолеты F-35, которыми в настоящее время на Ближнем Востоке обладает только Израиль.

Дональд Трамп недавно вновь заявил о своём желании, чтобы Саудовская Аравия – крупнейшая держава на Ближнем Востоке – признала Израиль, присоединившись к Авраамским соглашениям. По данным Axios, Израиль хочет, чтобы любая продажа США истребителей F-35 Эр-Рияду была обусловлена этим признанием.

Это будет первый визит наследного принца в Белый дом после убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги саудовскими агентами в 2018 году, что вызвало международное возмущение и обострило отношения между двумя странами.

Однако Бен Салман поддерживает тесные отношения с Дональдом Трампом, которого он щедро приветствовал обещаниями инвестиций в размере 600 миллиардов долларов во время визита президента в нефтяную монархию в мае.

Вашингтон, Елена Васильева

