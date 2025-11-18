Власти Кузбасса прогнозируют снижение добычи золота в ближайшие годы

Власти Кузбасса видят предпосылки к последовательному снижению добычи золота в регионе в ближайшие годы. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

По прогнозам Минэкономразвития Кемеровской области, в 2026 году в регионе будет добыто 572,7 кг золота, что составляет около 60% от оценки по объемам добычи в 2025 году. В 2027 году планируется добыть 437,3 кг (76,4% от ожидаемого в 2026 году объема), в 2028 году – 253,9 кг (58,1% от прогноза на 2027 год), передает «Интерфакс».

В то же время объемы добычи железной руды и серебра, по мнению министерства, сохранятся на уровне оценки текущего года. В частности, в следующем году планируется добыть более 4,3 тыс. кг серебра, 7,8 млн тонн железной руды, а также 3,35 млн тонн нефелиновых руд.

Стоит отметить, что власти Кузбасса давно выступают за отзыв лицензий у загрязняющих реки золотодобытчиков. Министерство природных ресурсов и экологии региона не поддерживает и выдачу лицензий на добычу россыпного золота, так как добыча золотой руды наносит меньший ущерб экологии.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

