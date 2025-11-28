ВВП Швейцарии падает на фоне тарифной политики США

Министерство экономики Швейцарии подтвердило в пятницу, что валовый внутренний продукт (ВВП) страны сократился на 0,5% в третьем квартале. «Замедление темпов роста в последние месяцы является следствием резкого роста экспорта химической и фармацевтической продукции, обусловленного, в частности, ожиданием изменений в торговой политике США», – говорится в пресс-релизе Министерства экономики Швейцарии. Предварительная оценка была опубликована ещё в середине ноября, но более подробная информация была представлена в пятницу.

В августе Вашингтон ввёл 39-процентный тариф на продукцию из Швейцарии. Фармацевтическая продукция входит в число товаров, подлежащих освобождёнию от пошлин, но угроза, озвученная президентом США Дональдом Трампом ещё до его апрельского заявления о «Дне освобождения», побудила химический и фармацевтический сектор увеличить экспорт. После резкого роста в первом квартале экспорт снижается второй квартал подряд.

В третьем квартале добавленная стоимость сектора в швейцарской экономике снизилась на 7,9%, «что существенно способствовало сокращению ВВП», поясняет Министерство экономики. «Другие отрасли обрабатывающей промышленности, напротив, продемонстрировали небольшой рост – на 0,6%», – сообщает министерство, которое, тем не менее, подчёркивает, что «в целом экспорт товаров резко сократился второй квартал подряд».

Отдельные компоненты внутреннего спроса способствовали стабилизации швейцарской экономики: рост личного потребления (+0,4%) поддерживался расходами на жилье, энергетику, здравоохранение, а также гостиничный и ресторанный сектор, что также способствовало притоку иностранных туристов. Государственное потребление незначительно снизилось (-0,2%), в то время как инвестиции в капитальные товары сократились на 0,1%, чему, в частности, помешали инвестиции в ИТ-оборудование, пояснило министерство.

Тем временем экспорт услуг практически не вырос (+0,1%), а темпы роста в секторе услуг оказались «ниже среднего». В середине ноября Берн и Вашингтон объявили о проекте соглашения о снижении тарифов до 15%.

Москва, Елена Васильева

