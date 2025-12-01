Доходы производителей оружия в мире достигли нового рекорда

Доходы 100 крупнейших производителей оружия достигли нового рекорда – в 2024 году компаниям удалось заработать 679 млрд долларов. Об этом сообщается в обновленном ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI).

Рост доходов оружейников наблюдался по всему миру, кроме Азии и Океании, где было зафиксировано небольшое снижение – в первую очередь из-за падения общей выручки китайских оружейных компаний. Больше всех заработали компании из США и Европы.

За прошлый год 39 американских компаний, входящих в сотню крупнейших производителей оружия, увеличили свои доходы на 3,8%, до 334 млрд долларов. Это 49% общемировой прибыли в отрасли. В топ-5 мировых оружейников входят компании США – Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics.

26 компаний Европы попали в рейтинг, а их выручка выросла на 13%, до 151 млрд долларов. На европейские фирмы приходится 22% общемировых доходов от продажи оружия. Семь компаний базируются в Великобритании – их доходы выросли на 6,6% и достигли 52,2 млрд долларов (7,7% от общих доходов). Одна из корпораций – BAE Systems – стала четвертым в мире производителем оружия.

Компания из Чехии Czechoslovak Group показала рекордный рост на 193%. По словам экспертов, заработать 3,6 млрд долларов производителю удалось благодаря программе «Чешская инициатива по боеприпасам» (Czech Ammunition Initiative – CAI), которую правительство страны запустило в 2024 году для поиска и закупки артиллерийских снарядов для Украины. В целом более половины доходов компании было так или иначе связано с Украиной.

Аналитики SIPRI включили в список две российские корпорации – «Ростех» занял седьмое место, а Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) оказалась на 41-й строчке рейтинга. Совокупная выручка «Ростеха» и ОСК в 2024 году выросла на 23% и составила 31,2 млрд долларов, что составляет 4,6% от общемировых доходов.

Доходы от продаж оружия компаний из КНР снизились на 10%, до 88,3 млрд долларов (13% от общемировых доходов). Шесть китайских фирм столкнулись с обвинениями в коррупции в процессе закупок, которые привели к пересмотру существующих контрактов и задержкам в новых поставках.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube