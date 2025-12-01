Нигер выходит на международный рынок и будет сам продавать уран

Власти Нигера объявили о намерении выставить на международный рынок уран, добываемый компанией Somaïr, дочерней компанией французского горнодобывающего гиганта Orano. Orano утратила операционный контроль над Somaïr, которая была национализирована в июне.

Добыча урана в Нигере находится в центре борьбы за власть военными, находящимися у власти после переворота в июле 2023 года, и группой «Орано»: этот случай иллюстрирует напряжённость между бывшей колониальной державой Францией и нигерийскими военными, пишет газета «Фигаро». Последние не скрывают своего стремления обратиться к новым партнёрам, таким как Иран или Россия, после того как в июле Москва объявила о намерении разрабатывать нигерийские урановые месторождения.

Несколько международных арбитражных разбирательств

«Нигер с достоинством выводит свою продукцию на международный рынок», – заявил журналист государственного телеканала Télé Sahel, передавая недавние заявления главы хунты генерала Абдурахмане Тиани. По данным издания, последний заявил о «законном праве Нигера распоряжаться своими природными ресурсами, продавать их любому желающему, в соответствии с рыночными правилами, в условиях полной независимости». В декабре 2024 года компания Orano официально признала потерю контроля над своими тремя дочерними горнодобывающими предприятиями в Нигере: рудником Сомаир, рудником Коминак (закрыт с 2021 года) и месторождением Имурарен.

Это месторождение является одним из крупнейших в мире, его запасы оцениваются в 200 000 тонн. Ниамей отозвал разрешение на добычу у Orano. В июне прошлого года военная хунта объявила о национализации Somaïr.

Компания Orano, более 90% капитала которой принадлежит французскому государству, инициировала несколько международных арбитражных разбирательств против Нигера, пишет «Фигаро». В конце сентября компания объявила о вынесении судом решения в свою пользу по руднику Сомаир. По данным Orano, суд обязал Нигер не продавать уран, добываемый на руднике Сомаир, на котором находится около 1300 тонн концентрата, рыночная стоимость которого составляет 250 миллионов евро.

Согласно информации, опубликованной в последние дни изданием LSI Africa и Wamaps, группой западноафриканских журналистов, специализирующихся на новостях безопасности в Сахеле, конвой, перевозивший 1000 тонн урана, недавно покинул Арлит, северный город, где расположен объект Сомаир, и направился в порт Ломе, столицу Того, через Буркина-Фасо.

