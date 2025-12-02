В Приамурье выявили незаконную добычу угля

В Амурской области правоохранители пресекли нелегальную добычу угля. Ущерб от действий преступников составил 65 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Группа «черных копателей» осуществляла незаконную добычу бурого угля в Завитинском муниципальном округе. Добытчики не имели лицензии на пользование недрами, договоров аренды или купли-продажи земельного участка и какого-либо иного разрешения.

«В результате проверочных мероприятий и экспертных оценок установлено, что злоумышленники успели извлечь из недр более 18 тысяч кубометров угля», – заявила Волк. На месте преступления была обнаружена специальная и грузовая техника, задействованная в незаконном промысле: экскаватор, два бульдозера и два грузовых автомобиля. Также изъят крупный объем незаконно добытого бурого угля.

Предварительный размер материального ущерба, причиненного государству в лице департамента по недропользованию по ДФО, превысил 65 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

