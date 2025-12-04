В 2025 году в мире резко выросло число долларовых миллиардеров

В 2025 году число долларовых миллиардеров в мире выросло на 287 человек. Об этом свидетельствуют данные швейцарского банка UBS.

Отмечается, что это самый большой прирост с 2021 года, когда людей с состоянием, превышающим 1 млрд долларов, стало больше на 416.

Больше трети стали долларовыми миллиардерами, получив наследство – 91 человек унаследовал в общей сложности 298 млрд долларов. Это новый рекорд. По прогнозам UBS, в ближайшие 15 лет миллиардеры оставят своим наследникам не менее 5,9 трлн долларов.

В настоящее время в мире насчитывается 2 919 миллиардеров (2 545 мужчин и 374 женщины). За год их состояние выросло на 13%, до 15,8 трлн долларов.

Москва, Зоя Осколкова

