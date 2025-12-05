Долги других стран перед Россией достигли рекорда с 1998 года

Долги других государств перед Россией выросли до максимума за последние 27 лет. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

В 2024 году долги других стран выросли на 2,6 млрд долларов, до 33,1 млрд долларов. Это максимальный показатель с 1998 года, когда показатель составил 38 млрд долларов, передает РИА «Новости».

В настоящее время займы у России значатся за 38 государствами. Наибольший прирост задолженности у Бангладеш – за год долг страны подскочил на 1,2 млрд долларов. Египет увеличил долг на 815 млн долларов, а Индия – на 799 млн. Более скромно наращивали займы Узбекистан – на 39 млн, Афганистан – на 17 млн, Йемен – на 7 млн и Шри-Ланка – на 3 млн.

Самое значительное сокращение долговых обязательств перед Россией демонстрировала Белоруссия, ее долг сократился на 125 млн долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

